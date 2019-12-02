В Киеве продолжается строительство скандального дома-"монстра": опубликовано видео

В Киеве на Подоле продолжается строительство "дома-монстра", четыре этажа которого постановил снести Хозяйственный суд города Киева.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

"Во время заселения он может просто провалиться в метро!" - сказано в комментарии к видео.

Напомним, в первоначальных планах дом по адресу улица Нижний Вал, 27-29 должен был иметь восемь этажей, однако в 2013 году в разрешение на строительство была внесена поправка и дом "увеличился" до 12 этажей. Многоэтажное здание возведено в зоне исторической застройки Киева и над важными коммуникациями, в том числе линией метрополитена.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители компании-застройщика "Патели Лизинг" заявили о намерении подать апелляцию на решение суда о сносе верхних этажей скандально известного дома. Они также утверждают, что компания не собирается выполнять решение суда.