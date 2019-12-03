Полиция показала фото оружия, из которого убили в Киеве 3-летнего сына депутата

Полицейские показали, из какого именно оружия убили сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева во время нападения в воскресенье, 1 декабря в Киеве.

Его фото показал в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Очевидно, пуля выпущенная именно из этого карабина, унесла жизнь его 3-летнего сына Александра. Земля пухом невинной детской душе. По предварительным профессиональным выводам, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы", - написал он.

По его словам, по всей видимости, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием.

"Просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно", - добавил Шевенко.

Напомним, информацию о том, что убийцами 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева - Андрей Лаврега с позывным "Тихий" и уроженец Одесской области Семенов, официально подтвердили в полиции.

Подробнее о нападении на Соболева и убийстве его сына, читайте в материале "Апострофа": Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить.