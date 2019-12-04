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Появилась забавная фотожаба с Кличко на снегопады в Киеве

среда, 04 декабря 2019, 00:18
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В сети была опубликована свежая забавная фотожаба на мэра Киева Виталия Кличко из-за снега, который выпал в украинской столице.

Фотожаба была опубликована на канале Las Solomas в Telegram, при этом подписана она юмористической группой "Четкий паца".

Так, на ней мэр Киева общается с коммунальщиками по поводу уборки улиц в городе и уточняет, что снег убирать нельзя.

"Снег не трогать, это на Новый год", - утверждает на фотожабе Кличко.

Как сообщал "Апостроф", ранее мэр Киева Виталий Кличко отчитался, что в столице за год обновили 16 мостов и путепроводов, капитально отремонтировали и 830 придомовых территорий и проездов.

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