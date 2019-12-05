Покушение на депутата в Киеве: суд принял решение по судьбе второго подозреваемого

Второго подозреваемого в убийстве 3-летнего Александра Соболева, которого расстреляли в машине отца в центре Киева 1 декабря, по ходатайству столичной прокуратуры арестовали на 2 месяца без права на залог.

Об этом сообщает Telegram канал "Киев Оперативный".

"Во время судебного заседания подозреваемые показаний не давали, но против удовлетворения ходатайства о мере пресечения в виде содержания под стражей не возражали", - сказал прокурор Максим Червоный.

Добавил, что при участии подозреваемых уже провели следственный эксперимент. Об его результатах не сообщается в интересах следствия. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.

Как ранее сообщал "Апостроф", Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для одного из подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его 3-летний сын.