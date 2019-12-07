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В Киеве поймали дерзкую банду уличных воров: в сети показали фото

суббота, 07 декабря 2019, 00:19
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В Соломенском районе Киева, на улице Ползунова поймали банду воров, которые извлекали ценные вещи из карманов, рюкзаков жертв.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Инцидент произошел неподалеку с рестораном быстрого питания McDonald's, злоумышленники вытащили кошелек из рюкзака девушки 2001 года рождения.

Сотрудники полиции сразу заметили потерпевшую и быстро задержали дерзкую банду.

В нее входили:

  • Данова Аманда Бейловна, 2002 года рождения. Ранее судимая за грабеж и кражу.
  • Ковач Светлана Иосифовна, 1998 года рождения.
  • Дьердь Андрей Андреевич, 1991 года рождения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что киевляне обратили внимание на группу подростков, которые нагло обворовывают людей в центре столицы . Оказалось, что злоумышленник идя позади жертвы извлекает из ее карманов и сумок ценные вещи, а другие его прикрывают.

Напомним, что киевские полицейские задержали грабителей , которые в подземном переходе отобрали у несовершеннолетнего смартфон, а затем сдали его в ломбард.

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