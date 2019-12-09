Как в Киеве готовятся к Новому году: эксклюзивные фото

В Киеве на Софиевской площади идет подготовка новогоднего городка к предстоящим праздникам.

Об этом сообщает "Апостроф".

Сегодня рабочие уже начали монтировать красную арку, устанавливать карусели с фигурками лошадей и строить железную дорогу для новогоднего экспресса.

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Новогодняя елка традиционно разместилась у колокольни Софиевского собора. Уже несколько лет под ряд для новогоднего деревца не вырубают большую столетнюю елку, а составляют символ года из сосновых, пихтовых и еловых веток. Вокруг елки планируют поставить фигуры казаков с украинского мультфильма "Как казаки ..." и героев рождественской сказки. Т.-А. Гофмана "Щелкунчик".

Киевлян и гостей столицы пригласят в четыре локации-королевства: Королевство подарков (рождественская ярмарка), Королевство вкуса (дегустация новогодних и рождественских блюд народов мира), Королевство развлечений (аттракционы для детей) и Королевство лайков (фотозоны на Софиевской площади и Владимирском спуске).

Как сообщал "Апостроф" раньше, астрологи рассказали, какие же блюда поставить на новогодний стол, чтобы Белая Металлическая Крыса, под знаком которой пройдет 2020 год, была благосклонна и приносила только удачу.