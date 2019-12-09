В Киеве поймали парочку дерзких грабителей: опубликованы фото

Двух злоумышленников, которые ограбили магазин детской одежды в столице, угрожая продавцу ножом, оперативно задержали киевские полицейские.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщение о разбойном нападении в магазине детской одежды на Русановской набережной в дежурную часть Днепровского управления милиции поступило по спецлинии 102.

"В помещение зашли двое неизвестных и под угрозой ножа заставили девушку-продавца отдать из кассы 700 гривен. Получив деньги, нападавшие скрылись, но потерпевшая успела запомнить их приметы и направление движения", - сказано в сообщении пресс-службы.

По ее описанию, оперативники вместе с патрульными разыскали и задержали злоумышленников. Ими оказались жители столицы, 1984 и 1979 рождения. При поверхностном осмотре у них обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", - уточнили в полиции.

Санкция этой статьи УК предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", ранее столичные правоохранители задержали двух жителей Харькова за ограбление посетителя кафе.