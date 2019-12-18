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Труп мужчины и женщина в крови: посреди Киева произошел дикий инцидент

среда, 18 декабря 2019, 08:18
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Во вторник, 17 декабря, в Киеве, в Печерском районе, мужчины нашли труп знакомого со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Рядом с мертвым мужчиной, на котором были видны следы насильственной смерти, лежала женщина. Она была в крови. Также у нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.

По предварительной информации полицейских, все случилось из-за того, что бездомные, которые также проживают в этом здании, ограбили пострадавшую женщину.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену. Преступника разыскивает полиция.

Также полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.

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