Труп мужчины и женщина в крови: посреди Киева произошел дикий инцидент

Во вторник, 17 декабря, в Киеве, в Печерском районе, мужчины нашли труп знакомого со следами насильственной смерти.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Рядом с мертвым мужчиной, на котором были видны следы насильственной смерти, лежала женщина. Она была в крови. Также у нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.

По предварительной информации полицейских, все случилось из-за того, что бездомные, которые также проживают в этом здании, ограбили пострадавшую женщину.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену. Преступника разыскивает полиция.

Также полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.