Начали перекрывать улицы: появились фото и видео акции противников рынка земли в Киеве

В сети показали свежее видео акции противников рынка земли, которая продолжается в центре столицы.

Об этом в Telegram сообщил политтехнолог Тарас Березовец.

"Нацкорпус перекрыл Крещатик в районе ЦУМа. Требование одно - продолжение моратория на открытие рынка земли. Что-то подсказывает, Аваков решил сильно ускорить отставку Гончарука", - написал Березовец.

В центре города пробки, пришлось перекрыть центр. Когда восстановят движение - неизвестно.

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