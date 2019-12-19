Настоящий апокалипсис: в сети показали жуткое фото станции метро в Киеве

В метрополитене Киева зафиксировали ужасающую толкучку.
Об этом сообщает политолог Евгений Магда на своей странице в Facebook.
На станции метро "Вокзальная" заметили огромное столпотворение. Люди пытались зайти в подземный общественный транспорт. Из-за такого количества пассажиров возникла "пробка".
"Похоже Кличко В.В. (Старшему) время с велосипеда пересесть на метро", - написал Магда, комментируя фотографию "апокалипсиса".
Напомним, 19 декабря в Киеве прекратила работу станция метро "Площадь Льва Толстого" из-за анонимного сообщения о минировании.
Как сообщал "Апостроф", на станции метро "Олимпийская" снова заметили длинные очереди в кассу за жетонами. Второй день подряд люди не могли оплатить проезд с помощью мобильного приложения, банковской карты и Единого билета.