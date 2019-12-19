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Выбросил котенка в мусорник: сеть возмутила дикая выходка подростка в Киеве, фото

четверг, 19 декабря 2019, 13:26
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В сети установили личность подростка, который в столичном микрорайоне Татарка ради забавы издевался над котенком.

Об этом сообщают на странице "Киев оперативный" в соцсети Facebook, публикуя фотографии мальчика и обиженного им животного.

Автор поста сообщил, как зовут 12-летнего мальчика, при этом уточнив, что за ним нет надлежащего присмотра со стороны мамы и бабушки, с которыми он проживает.

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"Неоднократно замечен по разным хулиганскими делами - бросает камни в авто, сам бросается под машины (а потом выманивает таким образом деньги), крадет у пьяных, ворует в магазинах и супермаркетах (в АТБ его уже даже не пускают), "кошмарит" и угрожает младшим детям, пытался поджечь гаражи, намеренно царапает припаркованные машины, со своего балкона бросает стеклянные бутылки людям на голову, издевается над щенками, засовывая им в пасть петарды и т.д", - наводят перечень нехороших поступков малолетнего хулигана в сообщении, предполагая незавидную участь мальчика в будущем, если ситуацию не исправить.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Киеве подростки устроили массовую драку прямо в центре города.

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