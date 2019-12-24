Закрыли на вход и выход: в метро Киева произошло серьезное ЧП

В Киеве во вторник, 24 декабря, неизвестные сообщили о минировании одного из важнейших пересадочных узлов столичной подземки – станции "Майдан Незалежности".

Соответствующее объявление было опубликовано на официальной странице Киевского метрополитена в соцсети Facebook.

“Внимание! Станция "Майдан Незалежности" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!” - сказано в сообщении.

Пока продолжается проверка, пассажиры киевского метро испытывают неудобства. Информацию о времени открытия станции в Киевском метрополитене обещают сообщить после того, как ее проверят специалисты.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 10 декабря, из здания столичной мэрии на улице Крещатик, 36 эвакуировали всех сотрудников и посетителей из-за сообщения о минировании. Опасных предметов тогда обнаружено не было.