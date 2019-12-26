Герой-жертва и "игры с детьми": в сеть попала расшифровка разговора фигурантки дела Шеремета

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась важная деталь в разговоре подозреваемой волонтере Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает адвокат Владислав Добош на своей странице в Facebook.

Расшифровка разговора Кузтменко с неким Т. была публично обнародована на брифинге МВД, а затем и в суде. В разговоре шла речь о волонтере Марусе Зверобой, где якобы Юлия планирует что-то страшное против нее и ее детей.

"А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?! Вопрос кому это выгодно?! К - это Кузьменко, Т - собеседница!", - написал Добош и опубликовал документ.

В частности, в разговоре стороны обсуждают конфликт на Донбассе. Они пытались представить, что через 10 лет одевают своих детей и провожают на фронт. Также речь идет о волонтерском движении, народе и огромных ценах. В диалоге они сравнивают стоимость хлеба с 2014 годом.

Как сообщал "Апостроф", детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета, подала иск против Министерства внутренних дел и его руководителя Арсена Авакова.