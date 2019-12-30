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Появилась меткая фотожаба на подготовку к новогодним праздникам в Украине

понедельник, 30 декабря 2019, 16:58
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В сети меткой фотожабой высмеяли ажиотаж с подготовкой к Новому году в Украине.

Ее опубликовали в Facebook-аккаунте "Баба і кіт".

"На улицах городов", - говорится в подписи к фотожабе, на которой можно увидеть героев саги "Игра престолов", которые несут в руках пакеты с продуктами.

В сети тут же принялись комментировать карикатуру.

Отметим, что подобный ажиотаж происходит в Киеве каждый год. В частности, перед наступлением 2019 года в Киеве перед торговыми центрами также была куча машин и забитые парковки. В супермаркетах даже устраивали "войны" за тележки для продуктов.

Как сообщал "Апостроф", ранее на рынке "Столичный" Киева образовался сумасшедший ажиотаж перед Новым годом, в связи с чем образовалась огромная пробка на въезде и выезде из рынка.

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