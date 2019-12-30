В Киеве нетрезвый мужчина напал на копа: фото с места ЧП

В понедельник, 30 декабря, в Киеве мужчина устроил настоящее побоище: поссорившись с тещей, он напал на прибывших полицейских, одному из которых разбил лицо.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", инцидент произошел в Деснянском районе Киева на улице Марины Цветаевой. Там поссорились мужчина и его теща. Для того, чтобы успокоить нетрезвого зятя, на место прибыл экипаж патрульной полиции. Однако когда конфликт, казалось, полностью исчерпался, мужчина ударил копа кулаком в лицо.

Как оказалось, конфликт возник после того, как женщина приехала в квартиру по просьбе дочери. Там она хотела забрать 7-летнюю внучку, однако это возмутило мужчину, который вместе с друзьями распивал алкоголь. В результате 50-летний мужчина бросился на тещу с кулаками.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяная женщина избила полицейского ногами.