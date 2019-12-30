RU  UA  EN

понедельник, 30 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 декабря

13:08
Марафон закончен: появилась важная новость о газовых переговорах между Украиной и Россией
12:13
Начался бюджетный микроинсульт: озвучен тревожный прогноз по будущему экономики Украины

29 декабря

11:22
Что будет с курсом доллара в январе: озвучен детальный прогноз
07:56
Повышение пенсий с 1 января: кто может рассчитывать на увеличение выплат

28 декабря

19:07
Кабмин принял решение по соглашению с Россией о газовых долгах
13:28
Гривна продолжает резкое падение: курс валют от НБУ

27 декабря

23:13
"Укртелеком" порадовал украинцев приятным бонусом: о чем речь
17:57
Кабмин приготовил приятный "подарок" украинцам "под елочку": что известно
12:57
Доллар начал стремительно расти: что происходит с курсом валют
10:35
Россия заявила о важном договоре с Украиной по газу
10:23
Что позволено Юпитеру: из нарушений Проминвестбанка делают тайну
09:29
Украинцы смогут платить за газ в два захода: как грамотно пользоваться новой системой
Все новости

В Киеве нетрезвый мужчина напал на копа: фото с места ЧП

понедельник, 30 декабря 2019, 17:58
переглянути новину українською

В понедельник, 30 декабря, в Киеве мужчина устроил настоящее побоище: поссорившись с тещей, он напал на прибывших полицейских, одному из которых разбил лицо.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", инцидент произошел в Деснянском районе Киева на улице Марины Цветаевой. Там поссорились мужчина и его теща. Для того, чтобы успокоить нетрезвого зятя, на место прибыл экипаж патрульной полиции. Однако когда конфликт, казалось, полностью исчерпался, мужчина ударил копа кулаком в лицо.

Как оказалось, конфликт возник после того, как женщина приехала в квартиру по просьбе дочери. Там она хотела забрать 7-летнюю внучку, однако это возмутило мужчину, который вместе с друзьями распивал алкоголь. В результате 50-летний мужчина бросился на тещу с кулаками.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяная женщина избила полицейского ногами.

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: