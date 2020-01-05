Раскрыты подробности о возможных убийцах девушек, которых нашли связанными в Киеве

Квартиру в Подольском районе Киева, где были найдены тела двух молодых девушек, на Новый год арендовала пара: 34-летний ранее судимый мужчина и 20-летняя женщина.

Об этом со ссылкой на владельцев квартиры сообщает ТСН.

Как отмечается, подозреваемые сняли квартиру на несколько суток и тщательно маскировали следы двойного убийства. Квартиру сняли 31 декабря. После Нового года срок аренды мужчина попросил продлить, но накануне прислал сообщение, что они срочно съезжают.

Больше на звонки не отвечали. Дом, говорят хозяева, был убран, но дверцы шкафа на балконе закручены винтами. Когда владельцы квартиры их открыли, наткнулись на тела девушек, которых разыскивали в столице несколько суток.

Из собственных источников в полиции журналистам стало известно, что личности причастных к преступлению уже установлены, мужчина был судим. Теперь их разыскивают. Вероятнее всего после преступления пара успела уехать из Киева.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии двух девушек, тела которых были найдены связанными в арендованной квартире в Киеве.