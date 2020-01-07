Сети разгневало видео задержания активиста в Киеве в окружении фанатов блогерши из РФ

В сети высказались про избиение украинского активисты во время выступления в Киеве российской блогерши Александры Митрошиной.

Видео разместил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Twitter.

"Яркое видео, которое показывает проваленную патриотическую работу среди молодежи, после 6 лет войны с Россией, которая убила десятки тысяч украинцев. Молодежь просто сходит с ума от русской попсы, ватных блогеров и не имеют четкой позиции по оккупированному Крыму. Днище...", - написал он.

Яскраве відео яке показує провалену патріотичну роботу серед молоді, після 6 років війни з росією, яка вбила десятки тисяч українців. Молодь просто божеволіє від російської попси, ватних блогерів і не мають чіткої позиції щодо окупованого Криму. Дніще...https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/oae6MN2IM9 — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) January 6, 2020









































Также ситуация разгневала и пользователей сети.

Напомним, во время выступления российской блогерши Александры Митрошиной, которая приехала в столицу, избили украинского активиста. Полиция задержала тех, кто вышел на мирный протест против прибытия блогерши в Украину.

Как сообщал "Апостроф", СБУ должна разобраться в инциденте с российской блогершей Александрой Митрошиной, на выступлении которой побили украинских активистов.