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Сети разгневало видео задержания активиста в Киеве в окружении фанатов блогерши из РФ

вторник, 07 января 2020, 08:27
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В сети высказались про избиение украинского активисты во время выступления в Киеве российской блогерши Александры Митрошиной.

Видео разместил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Twitter.

"Яркое видео, которое показывает проваленную патриотическую работу среди молодежи, после 6 лет войны с Россией, которая убила десятки тысяч украинцев. Молодежь просто сходит с ума от русской попсы, ватных блогеров и не имеют четкой позиции по оккупированному Крыму. Днище...", - написал он.











Также ситуация разгневала и пользователей сети.

Напомним, во время выступления российской блогерши Александры Митрошиной, которая приехала в столицу, избили украинского активиста. Полиция задержала тех, кто вышел на мирный протест против прибытия блогерши в Украину.

Как сообщал "Апостроф", СБУ должна разобраться в инциденте с российской блогершей Александрой Митрошиной, на выступлении которой побили украинских активистов.

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