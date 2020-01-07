Убийство в Киеве двух девушек: опубликовано фото эксперимента с подозреваемым

Во вторник, 7 января, в Подольском районе Киева сотрудники полиции провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве двух девушек.

Об этом сообщается на Facebook-странице "dtp.kiev.ua".

Эксперимент провели около 13:30. Репортеры и журналисты во время его проведения не присутствовали. Возможной соучастницы подозреваемого, о которой сообщалось ранее, на месте также на заметили.

"Сегодня около 13:30 был проведен следственный эксперимент с убийцей двух девочек на улице Кирилловской, 127. Выглядел он обреченно и смирившись", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 января в Одессе были задержаны Сергей Ксьондзик и Елизавета Бершацкая, которых подозревают в двойном убийстве в Киеве.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотографии двух девушек, тела которых были найдены связанными в арендованной квартире в Киеве.