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Потерял сноровку: в Киеве задержан необычный вор "со стажем", фото

воскресенье, 12 января 2020, 20:58
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Фото: пресс-служба полиции Киева

В Киеве, в Печерском районе, задержали необычного вора, который попался на горячем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Преступником оказался пенсионер, которому 75 лет. Он в очередной раз решил совершить кражу, но в этот раз попался в руки правоохранителей.

Так, злоумышленник рискнул и вытащил кошелек из кармана куртки в ресторане. Это увидели сотрудники оперативно-розыскного отдела. Правоохранители задержали вора сразу после совершения преступления.

Злоумышленником оказался 75-летний житель Черкасской области. Ранее мужчину уже судили за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 11 января, в Киеве на месте преступления поймали двух воров, которые совершили кражу кошелька.

Также в Киеве на железнодорожном вокзале наглый грабитель усыплял своих жертв и воровал их личные вещи.

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