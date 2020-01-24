В Киеве на "горячем" поймали вора-иностранца, пытавшегося ограбить квартиру, фото

В Днепровском районе Киева полицейские задержали "на горячем" иностранца, который пытался обокрасть квартиру.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Вор выбил окно в квартиру на втором этаже многоэтажного дома по адресу улица Андрея Малышко. Однако сработала сигнализация и в течении трех минут наряд полиции охраны прибыл по указанному адресу.
Прибывшие на место правоохранители заметили в разбитом окне мужчину, который уже находился в квартире. Полицейские задержали его и доставили в Днепровский управления полиции.
Злоумышленником оказался иностранец 1986 года рождения, который несколько дней назад приехал в столицу. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из кафе Днепра наглый вор обворовал девушку, которая сидела за соседним столиком.