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В Киеве на "горячем" поймали двух наглых воровок, фото

воскресенье, 26 января 2020, 10:35
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В Киеве поймали воровок, которые ограбили женщину.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел с Дианой, которая описала, что ее ограбили девушки ромской национальности.

"Вернулась в Киев из Москвы, и сразу грабеж, были задержаны две девушки (цыганки) успели порыться в моем рюкзаке, но были вовремя замечены! Обратилась в полицию, где отказались составлять протокол, мол "нету состава преступления"! Вот так теплый прием, будьте бдительны, и помогайте другим", - написала она и опубликовала фото злоумышленниц.

Как сообщал "Апостроф", в магазине косметики на улице Большой Васильковской в Киеве неизвестная девушка положила себе в сумку понравившийся ей товар и вышла, не расплатившись на кассе.

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