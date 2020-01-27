В Киеве закрыли железнодорожный вокзал: что произошло

В Киеве закрыли Центральный железнодорожный вокзал из-за поступления информации от анонима о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

На место прибыли взрывотехники, кинологи и правоохранители. Территорию вокзала проверяют на наличие взрывного устройства. Всех работников и пассажиров вокзала временно эвакуировали.

Отмечают, что поезда сейчас курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

"Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 24 января в Киеве были закрыты центральные станции метрополитена, в том числе пересадочные "Крещатик", "Площадь Льва Толстого" и другие.

В сети закрытие станций из-за сообщения о минировании вызвало гнев.