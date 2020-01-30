Думал, что на танке: сеть взорвало забавное видео приключений "Запорожца" под Киевом

Сеть взбудоражило видео с "бешеным "Запорожцем" в Ирпене под Киевом, водитель которого игнорировал все правила дорожного движения.

Кадры из городских камер наблюдения Муниципальной стражи обнародовали на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Сначала водитель голубого ЗАЗ не пропустил серый джип, хотя, по правилам дорожного движения он должен был первым проехать перекресток. Тогда столкновения удалось избежать и "Запорожец" поехал дальше.

Вблизи магазинов "Фора" и "Comfy" водитель не пропустил пешеходов, проехал перекресток на красный свет и врезался в светлую иномарку. В результате в ЗАЗ повреждена передняя часть кузова, Lexus получил несколько вмятин.

В сети видео рассмешило украинцев. В комментариях заметили, что "водитель, как в танке", "Запорожец важнее трамвая", "водитель - бессмертный дальтоник, ни одного красного не заметил".

Также остряки рассуждают, что и за сколько продаст водитель ЗАЗ, чтобы оплатить ремонт недешевого Lexus.

А кое-кто отмечает, что история с голубым "Запорожцем" вовсе не повод для смеха.

В таких машин часто отказывают тормоза и тогда авария может произойти не только из-за невнимательности или спешки водителя.





Как писал "Апостроф" ранее, 29 января в Киеве на Куреневке произошла серьезная авария - девушка на легковушке врезалась в трамвай.