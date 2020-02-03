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В Киеве пьяный "разведчик" с патронами напал на копов: фото

понедельник, 03 февраля 2020, 07:37
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Вечером в воскресенье, 2 февраля, в Киеве пьяный мужчина, водитель автомобиля, напал на полицейских.

Об этом сообщил активист Влад Антонов на Facebook-странице.

"Патруль за нарушение ПДД остановил Jaguar с офицером внешней разведки Украины", - написал он.

По его словам, сначала офицер, с явными признаками алкогольного опьянения, пытался закрыться в авто, потом оказал сопротивление. В салоне лежали боевые патроны.

"Видимо, ехал на разведку", - добавил Антонов.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области на Броварской окружной дороге по направлению к селу Требухов утром произошло смертельное ДТП, погибла девушка.

Также 25 января на Броварском проспекте в Киеве произошло ужасное ДТП с несколькими погибшими.

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