В Киеве пьяный "разведчик" с патронами напал на копов: фото

Вечером в воскресенье, 2 февраля, в Киеве пьяный мужчина, водитель автомобиля, напал на полицейских.
Об этом сообщил активист Влад Антонов на Facebook-странице.
"Патруль за нарушение ПДД остановил Jaguar с офицером внешней разведки Украины", - написал он.
По его словам, сначала офицер, с явными признаками алкогольного опьянения, пытался закрыться в авто, потом оказал сопротивление. В салоне лежали боевые патроны.
"Видимо, ехал на разведку", - добавил Антонов.
Как сообщал "Апостроф", в Киевской области на Броварской окружной дороге по направлению к селу Требухов утром произошло смертельное ДТП, погибла девушка.
Также 25 января на Броварском проспекте в Киеве произошло ужасное ДТП с несколькими погибшими.