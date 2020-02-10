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Конфликт между банком "Аркада" и КГГА: инвесторы обратились к Кличко

понедельник, 10 февраля 2020, 16:40
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Возле КГГА 7 февраля состоялся митинг инвесторов банка "Аркада", они просили мэра Киева вмешаться в ситуацию со строительством домов жилых массивов "Патриотика на озерах", "Патриотика" и ЖК "Эврика", чтобы структуры КГГА не мешали застройщику выполнять обязательства.

Об этом сообщает KV.

Стартом к митингу в 500 человек послужила акция под зданием АО АКБ "Аркада", которому доверили средства для реализации проектов. Стройки "Аркады" простаивают и причиной называют конфликт между банком и властями. Заложниками ситуации стали более 13000 человек, они не имеют возможности вселиться в жилье. Протестующие требовали от "Аркады" сесть за стол переговоров с местными властями. К митингующим вышли глава правления Ковальчук Татьяна, пресс-секретарь Горицкая Людмила. В банке сообщили, что надежда на решение проблемы есть - скоро завершатся часть судебных процессов, от которых зависит строительство. Ковальчук заявила, что прилагает все усилия, чтобы наладить процесс строительства и готова встречаться с местными властями. Затем митинг переместился под КГГА.

"Думаем, что мэр заинтересован, чтобы город не превращался в недострой. Мы просили вмешиваться в ситуацию, чтобы структуры КГГА не мешали строить дома. Просили власть способствовать в решении конфликта между КГГА и банком "Аркада", –заявилглава ОО "Защита инвесторов", покупатель квартиры в ЖК "Патриотика на озерах" Денис Шинкаренко.

Инвесторы "Аркады" обращались за помощью к КГГА по остановке строительства 38 домов, подав письмо с сотнями подписей граждан.

"Если вы с КГГА считаете, что ЖК "Патриотика на озерах" не должна строиться, почему и в ДПТ, и в проекте Генплана Киева запланировано строительство? Если там планировался парк, зачем застройщик выплачивал арендную плату? Запрет касается только Аркады, но не распространяется на близких к Вам застройщиков?", – говорится в обращении.

"Мы пришли в КГГА не с войной, а просить помощи у Кличко повлиять на ситуацию и застройщика, чтобы он выполнил обязательства.Мы не просим власти строить за бюджетные средства, мы строим дома за свой счет", –говорит Шинкаренко.

По его словам, представитель КГГА собрал группу в зале пресс-конференции, где инвесторов выслушал заммэра Валентин Мондриевский изамглавы КГГА Владимир Слончак. Инвесторы рассказали о проблеме и что хотят получить 365 млн гривен, которые КГГА должна выплатить "Аркаде" по решению суда, что ускорит процесс строительства. По словам Шевченко, целью было организовать стол переговоров при участии КГГА, мэра, руководства банка "Аркада" и представителей инвесторов.

"На встрече будет решаться вопрос, чтобы страдания 13 тысяч инвесторов закончились, мы могли выработать алгоритм выхода из ситуациии возобновить строительство. Представители КГГА пообещали организовать стол переговоров с 14 по 21 февраля", - отметил Шевченко.

Он выразил опасения, что диалог может зайти в тупик, если кому-то это будет выгодно. 28 января суд подтвердил законность решения суда о взыскании из бюджета Киева в пользу застройщика ООО "Будэволюция" 365 млн гривен. Деньги станут компенсацией расходов на строительство инженерной инфраструктуры, которая строилась в развитие городских коммуникаций для полноценного жизнеобеспечения новых жилкомплексов на Левом берегу Киева.

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