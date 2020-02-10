Стекло рухнуло за секунды: в Киеве произошло опасное ЧП из-за сильного ветра, фото

В ТРЦ "Квадрат" в Киеве произошло опасное ЧП, чудом никто не пострадал.

Об этом сообщает "Киев Информатор" в Telegram.

В торговом центре, из-за сильного ветра, на бульваре Перова упала стеклянная панель.

В это время никого из прохожих в месте падения стекла не было и никто не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве возле станции метро "Лыбедская", рядом с торговым центром Ocean Plaza, прорвало трубу с кипятком.

Также, в сети появилось новое видео из ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве, где кипятком залило первый этаж здания.

Напомним, что в ноябре 2019 года в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганского в Киеве.