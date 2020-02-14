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В Киеве за наглой парковкой поймали "известную" нарушительницу ПДД: фото и видео

пятница, 14 февраля 2020, 10:55
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В Киеве заметили автомобиль, который водитель оставила просто на тротуаре.

Об этом сообщают на Facebook-странице "Останови Лося".

Элитную машину марки Lexus заметили в одном из дворов около жилых домов. Женщина-водитель заехала на узкий тротуар. Из-за ее парковке пешеходам сложно там пройти, а тем более с коляской.

"П - патриотка! Человек успевает кошмарить на встречке других водителей, а на тротуарах пешеходов. А чего достиг ты?", - прокомментировали ситуацию в сети.

Напомним, ранее на том же авто, за рулем которого находилась женщина, едва не устроила ДТП. Машина вылетела на встречную полосу движения, а в интернете опубликовали видео ЧП.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве поймали водителя, который гонял по улицам столицы в состоянии наркотического опьянения. Задержать нарушителя удалось возле ТРЦ "Проспект".

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