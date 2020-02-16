Схватил за лицо и попытался закрыть рот: в Киеве совершили дерзкое нападение на журналистку

В субботу, 15 февраля, в Киеве было совершено дерзкое нападение на журналистку, причем в многолюдном месте.

Об этом она сама сообщила на Facebook-странице.

"Вчера (15 февраля - "Апостроф") около 23.30 в районе ЖК "Киевская Венеция" метров за 300 от моего дома на меня была предпринята попытка нападения. Какой-то мужчина схватил за лицо и попытался заткнуть рот. Я завизжала и побежала в сторону людей", - рассказала девушка.

По ее словам, он не стал сразу бежать.

"Но когда на помощь пришел человек, который шел рядом, отбежал к месту, где у него лежал велосипед и убежал на нем. Что хотел, и с чем это связано я не знаю", - поделилась подробностями она.

На данный момент девушка ищет свидетелей произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", это не первое нападение на представителя СМИ в Киеве. Так, 31 октября 2018 года на журналиста напали в Соломенском районе столицы.

Также под Харьковом совершили дерзкое нападение на журналистов.