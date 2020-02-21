В Киеве вооруженный "таксист" грабил пассажиров: фото и видео

Столичная полиция задержала злоумышленника, который подвозил пассажиров и крал у них деньги и вещи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Таксист" ночью высматривал на улицах города людей в состоянии алкогольного опьянения и предлагал их подвезти домой. Однако уже в салоне авто забирал у них вещи и деньги, а самих оставлял посреди дороги.

Как отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, обычно правонарушитель даже не довозил пассажиров к месту назначения и высаживал их из авто без денег, мобильных телефонов и личных вещей.

"Мы задержали 36-летнего гражданина другого государства после совершения им преступления, когда он отобрал у мужчины мобильный телефон и высадил на улице Братской. Во время личного обыска и осмотра автомобиля злоумышленника мы обнаружили и изъяли вещи пострадавшего. В дальнейшем по месту жительства фигуранта мы провели санкционированный обыск, во время которого изъяли два десятка мобильных телефонов, кошельки, сумки, банковские карты, часы и украшения. Поэтому сейчас устанавливаем владельцев этих вещей", - рассказал Ищенко.

Кроме этого, правоохранители не исключают, что злоумышленник имел сообщника, поскольку установили, что в дальнейшем похищенные телефоны разблокировались и через мобильный банкинг менялись пин-коды. Это позволяло снимать средства с банковских карточек и оформлять кредиты в режиме онлайн.

"В настоящее время мы проводим оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить всех участников преступной схемы и привлечь их к уголовной ответственности. Также обращаемся к тем, кто стал жертвой псевдотаксиста немедленно обратиться в Подольское управление полиции или позвонить по спецлинии 102", - добавил Владислав Ищенко.

Фигуранту объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

По данным ресурса "Киев Оперативный", злоумышленник ездил на авто марки Opel с номерами KON308 Lt. Также там призвали граждан быть осторожными, ведь "таксисту" избрали только ночной домашний арест, а днем он может продолжать заниматься своей преступной деятельностью.

Как сообщал "Апостроф", в сети попали кадры с камер наблюдения, на которых виден процесс ограбления припаркованных машин в Киеве.