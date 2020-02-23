Долго не протянут: дикие развлечения подростков в Киеве попали на видео

В одном из дворов на улице Булгакова в столичном районе Южная Борщаговка компания подростков цеплялась к прохожему, оскорбляя его пинками и плевками.

Об этом сообщили на Facebook-странице сообщества "Оперативный Киев", опубликовав соответствующее видео.

На снятых с окна жилого дома кадрах видно, что группа несовершеннолетних дерзко ведет себя по отношению к пенсионеру, который проходил через двор. После оскорбительных слов в его адрес, один из подростков пнул прохожего ногой и несколько раз плюнул в его сторону.

"Чьи отпрыски? Ул. Булгакова, Южная Борщаговка", - сказано в подписи к видео.

Осторожно, видео 18+! Присутствует нецензурная лексика!





Публикация видео вызвала бурную реакцию в соцсети. Возмущенные комментаторы обращают внимание на отсутствие воспитания со стороны родителей и предполагают, что такие дикие развлечения рано или поздно закончатся для детей плачевно.

"Ох тюрьма по ним плачет, еще недолго им осталось", - пишут в комментариях.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее в столице компания подростков, среди которых были девочки, избила бездомного мужчину по имени Анатолий, обвинив его в пропаже денег.