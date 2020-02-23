В Киеве пьяный "евробляхер" устроил дебош полиции, видео

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в Днепровском районе столицы патрульные полицейские при содействии активистов ГО "Автопатруль Майдан" задержали нетрезвого водителя на автомобиле с иностранной регистрацией. Задержанному пришлось одевать наручники.

Видео инцидента было опубликовано на Facebook-странице "ДТП. Киев".

Автомобиль Opel Аstra на литовских номерах остановили на улице Энтузиастов в Киеве. Водитель вел себя агрессивно и неадекватно, оказывал сопротивление сотрудникам полиции.





"Патрульным пришлось одеть на пьяного водителя наручники. От прохождения медосмотра отказался. Автомобиль был эвакуирован", - сказано в подписи к опубликованному видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, причем трое из них оказались авто служб такси.