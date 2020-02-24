Киев остановился в пробках из-за непогоды: где не проехать

Из-за непогоды, которую принес в столицу Украины в понедельник, 24-го февраля, циклон Юлия, в городе усложнилось транспортное движение, автомобили стоят в пробках.

Об этом свидетельствует онлайн-карта GoogleМaps.

Судя по опубликованным данным, большие скопления машин образовались на всех мостах в направлении правого берега. В пробках стоят автомобили на Набережном шоссе, проспекте Победы и улице Елены Телиги.

На левом берегу затруднено движение на проспектах Соборности, Броварском, Шухевича и Бажана, бульваре Перова, улице Братиславской.

Также заторы образовались на улице Ильенко, Черновола, Жилянской, Воздухофлотском и Голосеевском проспектах в направлении центра.

Как сообщал "Апостроф", возле станции столичного метро "Сырец" в понедельник, 24 февраля, из-за вероятного прорыва трубы затопило проезжую часть, из образовавшегося провала хлещет вода, автомобили буквально плывут по дороге.