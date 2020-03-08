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В Киеве возле Верховной Рады обнаружили жуткую находку

воскресенье, 08 марта 2020, 00:11
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В Мариинском парке, неподалеку от правительственных зданий, коммунальщики во время проведения работ наткнулись на человеческие останки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Полицейские, которые приехали на выезд, выяснили, что сотрудники Киевзеленстроя выкорчевывали пенек спиленного дерева недалеко от Памятника участникам январского восстания. В этот момент в земле они увидели предметы, похожие на кости.

При осмотре места происшествия информация подтвердилась. В земле действительно лежал череп и другие кости, которые принадлежали человеку.

Полицейские выясняют, сколько кости пролежали в земле и другие детали случившегося.

Как ранее сообщал "Апостроф", в бельгийском соборе археологи обнаружили стену из человеческих костей и черепов, которым уже около 500 лет.

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