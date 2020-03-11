Под Киевом у маршрутки на ходу отвалилось колесо и выкатилось на встречку: момент попал на видео

В пригороде Киева Крюковщине маршрутный автобус с пассажирами на ходу потерял колеса, которые на встречной полосе столкнулись с другой маршруткой.

Видео этого происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На записи камеры наблюдения видно, как у маршрутного автобуса "Богдан" во время движения отлетают левые задние колеса и выкатываются на встречную полосу. Столкнувшись с двигавшейся навстречу другой маршруткой, потерянные запчасти скатились на обочину.





"Все еще будем закрывать глаза на техническое состояние транспорта, который перевозит людей?" - спрашивает автор публикации.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта средь бела дня в Киеве прямо на маршруте загорелся пассажирский автобус.