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Под Киевом у маршрутки на ходу отвалилось колесо и выкатилось на встречку: момент попал на видео

среда, 11 марта 2020, 01:17
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В пригороде Киева Крюковщине маршрутный автобус с пассажирами на ходу потерял колеса, которые на встречной полосе столкнулись с другой маршруткой.

Видео этого происшествия опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На записи камеры наблюдения видно, как у маршрутного автобуса "Богдан" во время движения отлетают левые задние колеса и выкатываются на встречную полосу. Столкнувшись с двигавшейся навстречу другой маршруткой, потерянные запчасти скатились на обочину.


"Все еще будем закрывать глаза на техническое состояние транспорта, который перевозит людей?" - спрашивает автор публикации.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта средь бела дня в Киеве прямо на маршруте загорелся пассажирский автобус.

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