Медсестры собираются увольняться: чем обернулось для больниц закрытие метро в Киеве

После закрытия метро в столице, о котором мэр Киева Виталий Кличко сообщил во вторник, 17 марта, в киевских больницах отказались выходить на работу медсестры из-за трудностей с транспортным сообщением.

Об этом написала на своей Facebook-странице волонтер, сооснователь общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашивская.

"Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, собирали наличность на оплату такси медсестрам отделения", - написала она.

По словам активистки, все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и грозят уволится с больницы уже со следующего понедельника.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве городские власти разрабатывают план мероприятий для возобновления работы метрополитена в период карантина, однако будут введены ограничения.