RU  UA  EN

среда, 18 марта
  • НБУ:USD 27.20
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 марта

21:27
Громкоговорители и пустота: появилось жуткое видео из туристического центра Львова
20:53
Коронавирус в Украине: МОЗ обнародовал свежие данные за 18 марта
20:37
Медсестры собираются увольняться: чем обернулось для больниц закрытие метро в Киеве
20:01
Увольнять не имеют права: Зеленский сделал срочное заявление по карантину в Украине
19:29
В Украине поймали бывшего гаишника, который пытался похитить экс-судью: фото и видео
19:02
В офис, в бар и на каждый день: 8 стильных образов с белой рубашкой на весну 2020 Lime
18:58
Приехала из Италии: в еще одной области Украины обнаружили серьезное подозрение на коронавирус
18:28
Не выдержали и дня: в Киеве задумались о возобновлении метро
18:28
Кабмин принял решение по студентам из-за карантина
18:06
Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о любимом, с которым состоит в отношениях более 5 лет Lime
17:58
Под Киевом на железной дороге произошел бунт из-за карантина: опубликованы фото
17:50
В Украине маршрутчиков начали штрафовать за нарушение карантина: первое видео
Все новости

Медсестры собираются увольняться: чем обернулось для больниц закрытие метро в Киеве

среда, 18 марта 2020, 20:37
переглянути новину українською

После закрытия метро в столице, о котором мэр Киева Виталий Кличко сообщил во вторник, 17 марта, в киевских больницах отказались выходить на работу медсестры из-за трудностей с транспортным сообщением.

Об этом написала на своей Facebook-странице волонтер, сооснователь общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашивская.

"Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, собирали наличность на оплату такси медсестрам отделения", - написала она.

По словам активистки, все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и грозят уволится с больницы уже со следующего понедельника.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве городские власти разрабатывают план мероприятий для возобновления работы метрополитена в период карантина, однако будут введены ограничения.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Киевляне и коронавирус: что можно делать при тотальном запрете

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: