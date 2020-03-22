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Появилось видео проверок автомобилистов на коронавирус в Киеве

воскресенье, 22 марта 2020, 04:20
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В Киеве, где с понедельника, 23 марта, будет ограничен доступ в общественный транспорт для большинства пассажиров, при заезде на территорию рынка "Столичный" всем водителям измеряют температуру.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На снятых кадрах видно, как к медленно двигающейся колонне автомобилей, которые заезжают на территорию рынка, подходят волонтеры с бесконтактными термометрами. После короткой процедуры измерения автомобилистов просят проезжать дальше. Водители относятся к этой необходимости с пониманием.


"Киев. Столичный рынок. Проверки. Не паникуем. Все будет хорошо", - сказано в подписи к опубликованному видео.

Как сообщал "Апостроф", в одном из популярных супермаркетов заметили странный ажиотаж, там собралось очень много людей. В целях безопасности, покупателям измеряют температуру.

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