Появилось видео проверок автомобилистов на коронавирус в Киеве

В Киеве, где с понедельника, 23 марта, будет ограничен доступ в общественный транспорт для большинства пассажиров, при заезде на территорию рынка "Столичный" всем водителям измеряют температуру.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

На снятых кадрах видно, как к медленно двигающейся колонне автомобилей, которые заезжают на территорию рынка, подходят волонтеры с бесконтактными термометрами. После короткой процедуры измерения автомобилистов просят проезжать дальше. Водители относятся к этой необходимости с пониманием.





"Киев. Столичный рынок. Проверки. Не паникуем. Все будет хорошо", - сказано в подписи к опубликованному видео.

Как сообщал "Апостроф", в одном из популярных супермаркетов заметили странный ажиотаж, там собралось очень много людей. В целях безопасности, покупателям измеряют температуру.