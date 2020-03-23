В Киеве прогремел мощный взрыв, рухнули стены: появились страшные фото

В понедельник, 23 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв на территории гаражного кооператива, в результате чего разрушились несколько гаражей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото с места ЧП.

"В столице на ул. Крайняя, в гаражном кооперативе Спутник-2 прогремел взрыв. Повредило несколько гаражей и автомобилей. Подробности и пострадавшие уточняются", - говорится в сообщении.

Взрыв в Киеве 23 марта 1 / 1 Взрыв в Киеве 23 марта 1 / 1 Взрыв в Киеве 23 марта 1 / 1 Взрыв в Киеве 23 марта 1 / 1 Взрыв в Киеве 23 марта 1 / 1

На месте работают спасатели, которые разбирают завалы.

Как сообщал "Апостроф", в интернете появилось видео с места взрыва на Житомирской трассе в Киеве, в результате которого пострадало много людей.

Также 19 ноября в Днепре из-за взрыва около жилой многоэтажки погиб мужчина. Предварительно известно, что мужчина получил очень серьезные повреждения и погиб из-за взрыва гранаты.