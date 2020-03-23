Возит ли Uber медиков на работу: украинский врач поделился грустным опытом

Анонсированная мэром Киева Виталием Кличко и Министерством здравоохранения бесплатная доставка медиков на работу службами такси пока не работает.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице киевский врач-психотерапевт Роман Панюшкин.

По его словам, обращения по поводу бесплатного такси для медиков, вызывают только удивление у операторов служб и водителей.

"Ответ, который я получил в анонсированных служб - следите за нашими сайтами. Средства за проезд берут. Посмотрим дальше, хочется верить - возможно хоть сейчас это не будут популистские обещания перед угрозой внеочередных выборов нового мэра", - заметил врач.

В своем посте медик выразил надежду, что вскоре найдет запчасти и отремонтирует свой велосипед, чтобы снова свободно добираться до работы.

Как ранее сообщал "Апостроф", для помощи медикам, которые оказались не в состоянии добраться до мест работы в Киеве в условиях карантина, местные водители организовали специальный чат в Viber.