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В Киеве ограничат движение в разных районах города: карта

среда, 25 марта 2020, 19:08
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В Киеве из-за ремонта асфальтного покрытия перекроют дороги в разных частях города.

Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей Facebook-странице.

С 28 марта по 27 апреля частично ограничат движение на эстакадном съезде на Набережном шоссе. На эстакаде съезда с Днепровского спуска на Набережное шоссе специалисты КП "Киевавтодормост" будут ремонтировать деформационные швы.

С 8:00 26 марта до 21:00 28 марта частично ограничат движение по улице Блакитного и Лысогорская. На части улицы Лысогорская (пересечение с проспектом Науки) и на улице Блакитного (от проспекта Науки до улицы Добрый путь) обновят покрытие.

Объехать часть улицы Блакитного можно по переулку Тихвинский.

С 8:00 до 14:00 28 марта начинается средний ремонт на улице Линейной. Там обновят покрытие по всей протяженности улицы. Выполнят первый этап - снятие старого асфальтобетона.

С 15:00 до 18:00 28 марта частично ограничат движение на улице Крутогорная. Там обновят покрытие от улицы Каменяров к улице Колосковая. Выполнят первый этап - фрезерование покрытия.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили сотрудников коммунальных служб за странным занятием: прямо под дождем они решили укладывать асфальт.

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