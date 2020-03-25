Зеленский предсказал коронавирус? Сеть взорвало "пророческое" видео

Безлюдные улицы украинской столицы из-за строгих ограничительных мер во время карантина, ввведенного из-за угрозы распространения коронавируса, напомнили пользователям сети сцену из популярного фильма "Слуга народа", в котором снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Кадры из фильма опубликовал своей странице в Facebook блогер Влад Антонов.

В известном фрагменте этого комедийного сериала главный герой Василий Голобородько едет правительственной машиной опустевшим Крещатиком и останавливается на Майдане, на котором нет никого, кроме нескольких ворон. Испуганный президент, оглядываясь вокруг, зовет людей.





"Оставайся дома:) Карантино", - подписал видео автор поста, намекая на пророческий смысл кадров из фильма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, снятое из окна проезжающей машины, которое показывает, как опустела во время карантина обычно многолюдная центральная часть Киева.