Блокпосты и градусники: в Киеве готовят новые кардинальные меры из-за коронавируса

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал документ, в котором описываются меры по борьбе с коронавирусом Covid-19, якобы рассматриваемые для введения в Киеве.

Копию документа он разместил в своем канале в Telegram.

Озаглавлен документ "Условия въезда на территорию города Киева и выезда из нее граждан и транспортных средств" и он якобы утвержден распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (без указания имени руководителя).

"Въезд в Киев запрещен до 24 апреля. Всем кому разрешено будет въехать на территорию Киева будут мерять температуру", – написал Гончаренко в комментарии к документу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве власти приняли решение о том, как будут хоронить умерших от коронавируса.