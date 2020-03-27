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Центр борьбы с коронавирусом: "главную" больницу Киева сфотографировали с воздуха

пятница, 27 марта 2020, 19:28
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Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Александровскую больницу в Киеве еще до начала распространения коронавируса в Украине готовили к приему заразившихся, именно там проходят лечение большинство заболевших из столицы Украины.

Корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров показал, как выглядит территория больницы с воздуха.

На фотографиях, сделанных при помощи квадрокоптера, можно увидеть как непосредственно здания больницы, так и находящийся на ее территории храм. На снимках видны различные корпуса медицинского учреждения и общий план территории больницы.

Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Александровская больница Киев коронавирус карантин Апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Напомним, "Апостроф" публиковал эксклюзивные фото и видео храма при Александровской больнице в Киеве, где проходят лечение больные коронавирусом.

Также ранее произошел громкий скандал из-за информации о том, что "элитные" пациенты Александровской больницы требуют для себя улучшенных условий.

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