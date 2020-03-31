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Бросался с оружием на людей: в Киеве неадекват устроил дикий дебош в магазине, фото

вторник, 31 марта 2020, 11:21
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В ночь на вторник, 31 марта, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил бунт в столичном магазине.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел по адресу улица Серафимовича, 4. Пьяный неадекват пошел за добавкой в магазин "Экспресс-маркет", но алкогольные напитки ему не продали. Мужчина решил устроить расправу: он начал угрожать пистолетом сначала персоналу, а потом посетителям.

Бунтаря задержали работники охранной службы. На место вызвали полицию и передали им неадекватного гражданина.

Как сообщал "Апостроф", в одном из районов Одессы неадекватный мужчина с ножом кидался на прохожих. Люди его задержали и усмирили до приезда полиции.

А ранее по адресу Кибальчича, 12 в Киеве неизвестный стрелял в мужчину на улице.

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