Хитом сети стало трогательное видео с ребенком в прямом эфире на ТВ

Во время прямого эфира американской телеведущей мальчик вошел в кадр и прервал речь матери.

Ролик опубликовали в твиттере. Видео на момент написания новости посмотрели уже более 2,6 млн раз. Кроме того, видео уже набрало более 10 тысяч ретвитов и почти 50 тысяч лайков.

В кадре журналистка телеканала NBC ведет прямой эфир. Ведущая высветляла ситуацию в Сирии, когда из-за ее спины появился ребенок. Малыш подошел к маме, чтобы привлечь внимание. Это смешит ведущую, однако она сразу просит прощения за неожиданное появление сына.

"Я извиняюсь, мой сын находится в студии. Такой он - мой прямой эфир", - говорит журналистка.

Позже ведущая объяснила, что дети оказались в кадре случайно. Ведь ее срочно вызвали для проведения прямого эфира. Женщина не успела отвезти двух сыновей в детский сад, поэтому взяла их с собой в студию.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали забавные фото детей, которые показали, как соскучились по школе после каникул.