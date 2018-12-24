СМИ назвали главные научные прорывы 2018 года

Авторитетный научный журнал Science опубликовал список главных прорывов в науке в 2018 году, а также самых заметных научных провалов.

Об этом сообщается на сайте издания.

В рейтинг прорывных научных открытий попали исследования развития клеток эмбрионов, одобрение лекарства, подавляющего мутировавшие гены (препарат на основе РНК-интерференции), выделение ДНК из останков женщины, жившей 50 тыс. лет назад, что доказало скрещивание двух видов древних людей — неандертальцев и «денисовцев» («денисовские люди»). Еще одним открытием стало обнаружение кратера диаметром 31 км подо льдами Гренландии — по мнению ученых, его мог оставить метеорит.

Также в рейтинг попали социально значимые исследования: раскрытие серии изнасилований и убийств в Калифорнии в 1970–1980-х годах — генетики помогли полицейским сопоставить улики с мест преступлений с образцами генеалогической базы ДНК (GEDMatch). Этот способ помог сначала вычислить родственников подозреваемого, а потом серийного убийцу. Преступником оказался полицейский Джозеф Джеймс де Анджело. В список важных исследований попал доклад о сексуальных домогательствах в отношении женщин в академической сфере. Результаты показали, что более 50% женщин-преподавателей и персонала университетов, а также 20–50% студенток становились жертвами сексуальных домогательств, в том числе с применением насилия.

Редакция журнала Science также назвала главные провалы 2018 года. В их число попали пожар, уничтоживший 200-летний музей в Бразилии, ситуация с глобальным потеплением, а также заявление китайского ученого о редактировании генома, благодаря чему родились близнецы, устойчивые к ВИЧ-инфекции, вызвавшее споры в академической среде.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", NASA показала самую яркую комету, которая была видна в небе в 2018 году.