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Ученые воссоздали походку рептилии, вымершей сотни миллионов лет назад: фото и видео

пятница, 18 января 2019, 02:34
Фото: National Geographic

Инженеры из Университета Гумбольдта и Политехнической школы Лозанны воссоздали походку одной из первых рептилий на Земле.

Об этом сообщает журнал Nature.

Как сообщает издание, это удалось благодаря компьютерному моделированию и четвероногому роботу.

Отметим, оробаты - вымерший вид травоядных, расположенных между животными и рептилиями и живших в середине Пермского периода. Вид обладал удлиненным телом и хвостом и непропорционально короткими ногами, а его вес составлял около 4 кг. Они жили на Земле почти 260 млн лет назад.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые нашли древнюю пирамиду, спрятанную под землей. По данным ученых, находка может представлять собой остатки древнего храма, скрывавшегося под землей в течение тысячелетий.

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