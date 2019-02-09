Пиво после вина: ученые ответили на ключевой "алкогольный вопрос"

Ученые развеяли популярный миф о том, что вино лучше пить после пива - в противном случае последует сильное похмелье. На самом деле похмелье возникнет в любом случае.

Об этом сообщает BBC.

Результаты эксперимента, устроенного немецкими учеными, показали, что последовательность, в которой люди пьют алкогольные напитки, не имеет никакого значения для похмелья.

Более того, силу похмелья невозможно спрогнозировать ни по возрасту, ни по массе тела, ни по предыдущему опыту потребления алкоголя.

"Единственный способ узнать, насколько сильным будет ваше похмелье - понять, насколько вы опьянели и будете вас тошнить", - пояснил доктор Йоран Кехлинг.

Исследователи взя 90 волонтеров в возрасте от 19 до 40 лет на три группы. Первой давали выпить сначала две с половиной пинты пива (это чуть меньше полутора литров), а затем - четыре бокала вина.

Вторая группа добровольцев наоборот сначала пила вино, а затем пиво. Участники отдельной контрольной группы пили только один алкогольный напиток.

На вторую неделю эксперимента обе группы поменяли местами, а контрольную перевели на альтернативный напиток.

Добровольцам давали анкеты, в которых те самостоятельно могли оценить степень своего похмелья. Медики контролировали состояние здоровья волонтеров даже во сне. В конце концов было установлено, что последовательность, с которой человек смешивает вино с пивом, никоим образом не влияет на силу похмелья.

"Если вы сами чувствуете, что вы сильно опьянели и при этом вас тошнит, то скорее всего похмелье будет сильным. И это - единственный способ спрогнозировать, что ждет вас на следующий день", - рассказали ученые.

Результаты исследования обнародованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

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