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Ученые впервые в истории покажут черную дыру: где смотреть онлайн-трансляцию

среда, 10 апреля 2019, 14:20

В среду, 10 апреля, астрофизики впервые в истории продемонстрируют изображение черной дыры.

Пресс-конференция начнется в 16:00 по киевскому времени, прямая трансляция события пройдет на Youtube канале National Science Foundation.

Участники проекта Event Horizon Telescope, объединяющего между собой несколько радиотелескопов, расположенных в различных точках нашей планеты, собираются впервые продемонстрировать настоящее изображение двух черных дыр. Один из объектов, обладающий массой 4,1 миллиона солнечных, находится в центре нашей галактики Млечный Путь и спрятан в глубинах плотных скоплений межзвездных пыли и газа. Второй объект находится в самом сердце гигантской эллиптической галактики Messier 87 (M87), что в созвездии Девы. Объект обладает массой, эквивалентной 7 миллиардам солнечных и выпускает мощные энергетические джеты на расстояние в несколько тысяч световых лет.

Если расчеты ученых оказались верными и наблюдения за объектами прошли успешно, то публика сможет увидеть изображения как минимум одной, или сразу двух черных дыр, которые, скорее всего, предстанут перед нами в виде двух небольших теней, подсвечиваемых раскаленными облаками из газа и пыли, а также очень мощным энергетическим излучением.

Объявление результатов двухлетнего исследования планируется проводить одновременно сразу в шести местах по всему миру, что может говорить о том, насколько этот проект важен для международного научного сообщества. Так, например, одна презентация будет проходить в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, США, другую пресс-конференцию будет проводить Франс Кордова, глава Национального научного фонда. Сама команда ученых проекта Event Horizon Telescope собирается разместиться в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ученым удалось получить снимок процесса поглощения черной дырой галактики.

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