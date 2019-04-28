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​Ученые показали уникальное ноу-хау для борьбы с пожарами: фото

воскресенье, 28 апреля 2019, 00:27
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Исследователи использовали технологию HefCel (ферментативная фибрилляция целлюлозы с высокой концентрацией), чтобы изготовить наноцеллюлозу – гелеобразное покрытие, которое защитит древесину от огня.

Об том сообщает hightech.fm.

Наноцеллюлоза при нанесении на дерево естественным образом прилипает к нему и создает воздухонепроницаемый барьер, который удерживает кислород от проникновения на поверхность древесины. Это позволяет защитить материал от огня, говорится в исследовании.

На фото: древесина с покрытием (слева) и необработанная древесина после 30-секундного испытания огнем.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых из Китая, Канады и США обнаружила возникновение электрического тока в неорганических системах при воздействии солнечных лучей, аналогичное процессу фотосинтеза. Открытое явление протекает в различных минералах и почвах, но в отличие от обычного фотосинтеза, здесь участвуют только неорганические соединения.

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