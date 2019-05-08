График проведения ВНО в Украине: инфографика и даты

Регистрация участников внешнего независимого тестирования (ВНО) была завершена 25 марта 2019 года, в сети появился график проведения оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что к 30 апреля зарегистрированные участники получили приглашения с указанием места и времени проведения тестирования.

График проведения оценивания:

21 мая – математика;

23 мая - украинский язык и литература;

27 мая - испанский, немецкий, французский языки;

28 мая - английский язык;

30 мая – физика;

4 июня - история Украины;

6 июня – биология;

11 июня – география;

13 июня – химия.

Уточняется, что результаты тестирования по математике, украинскому языку, литературе и физике появятся на официальном сайте центра оценивания до 14 июня. Проверки работ ВНО по иностранным языкам и биологии продлятся до 20 июня, по истории Украины, географии и химии – до 25 июня.

Регистрация на дополнительную сессию ВНО продлится с 3 до 20 мая. График дополнительного тестирования будет опубликован до 30 апреля. Для тех, кто пропустил ВНО по уважительной причине, тесты пройдут с 26 июня по 12 июля.

Как сообщал "Апостроф", с 2021 года в ВНО для выпускников школ войдет еще несколько обязательных предметов, а тестирование по украинскому языку и математике будут 2-х уровней сложности.